Daydreamer, anticipazioni: Sanem vuole raccontare tutta la verità a Can ma Emre glielo impedisce (Di lunedì 27 luglio 2020) Sanem ed Emre - Daydreamer I sensi di colpa divoreranno Sanem (Demet Ozdemir) nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda questa settimana. Dopo aver avviato una relazione con Can (Can Yaman), la protagonista della telenovela turca non se la sentirà infatti di mentire al fidanzato e sarà intenzionata a rivelargli che ha aiutato più volte il “bugiardo” Emre (Birand Tunca) a portare avanti dei veri e propri boicottaggi ai danni della Fikri Harika. Emre troverà però degli argomenti per spingere Sanem a tacere e la porterà a pensare che Can, qualora scoprisse tutta la verità, troncherebbe immediatamente la liaison con lei. Ecco le anticipazioni da ... Leggi su davidemaggio

