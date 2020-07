Certificazioni FIMI e “barre d’oro” della week 30 (Di lunedì 27 luglio 2020) Pubblicate le Certificazioni FIMI della week 30 (dal 20 al 27 luglio 2020). Ottimi risultati per il rap italiano. Scopriamo i versi di spicco Come ogni settimana è stato pubblicato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) l’elenco delle Certificazioni ottenute da singoli e album musicali nel corso della week precedente. Ciò che viene preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di riconoscimenti come “Disco d’oro” o “Disco di platino” è la quantità di copie fisiche vendute, di download effettuati sugli store digitali (iTunes, Google Play) e anche di streaming gratuito sulle piattaforme come Spotify, Deezer, TIMmusic. Le Certificazioni ... Leggi su zon

__rapp__game__ : La Fimi Italia ha rilasciato le certificazioni della settimana. Dischi d’oro per #BabyK, #ChiaraFerragni, #Geolier… - RecensiamoMusic : Certificazioni #FIMI, settimana 30 del 2020: #BabyK e #RoccoHunt sono disco d'oro - Reality_House : Le certificazioni della settimana 30, altri due tormentoni conquistano il disco d'oro: 35k copie digitali per… - FIMI_IT : Sarà un lunedì davvero esplosivo con i nuovi #FIMIAwards! ?? Tutte le certificazioni sono ora online su… - klaineseokie : @orbitnoir eh ma arrivare 1 su itunes è il minimo e per quanto siamo migliorati è innegabile che una porzione del f… -

Ultime Notizie dalla rete : Certificazioni FIMI Certificazioni FIMI, settimana 30 del 2020: Baby K e Rocco Hunt sono disco d'oro Recensiamo Musica Video Intervista – DEBORAH IURATO: perdersi per poi ritrovarsi

Deborah Iurato ha esordito nel 2014 nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la tredicesima edizione. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo EP, intitolato anch’esso Deborah Iur ...

Karoke, la hit di Boomdabash con Alessandra Amoroso si certifica disco di platino

“Karaoke”, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è disco di platino. Il successo dell’accoppiata era prevedibile, non si arresta, e a poco meno di un mese dalla sua uscita guadagna la ...

Deborah Iurato ha esordito nel 2014 nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo la tredicesima edizione. Nello stesso periodo ha debuttato con il suo primo EP, intitolato anch’esso Deborah Iur ...“Karaoke”, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è disco di platino. Il successo dell’accoppiata era prevedibile, non si arresta, e a poco meno di un mese dalla sua uscita guadagna la ...