Caso camici: Fontana, rispondo a falsità (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO, 27 LUG - "Le notizie uscite in questi giorni avrebbero dovuto porre fine alle polemiche. In molti mi avete espresso solidarietà, vicinanza e finanche ringraziamenti. Altri purtroppo stanno ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Lunedì 27 luglio o l'indomani il governatore lombardo, Attilio Fontana, indagato per "frode in pubbliche forniture" per la vicenda dei camici arrivati dall'azienda di famiglia, interverrà al Consiglio ...Attilio Fontana: “Su di me polemiche, sterili, strumentali, inutili e lesive della mia persona e del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire”. Attilio Fontana, il presidente della Regione Lomb ...