Calabria in lockdown, una regione virtuosa: “in fondo alla classifica dei contagi, rapporto dell’1,8% tra controlli e sanzioni” (Di lunedì 27 luglio 2020) “Ci sono giornate, in Calabria, che iniziano tra il tintinnio delle manette ed il suono delle sirene delle volanti di Polizia e Carabinieri; giorni in cui la cronaca giudiziaria ha la meglio sul blu del mare che lambisce gli oltre 800 chilometri di costa e sul verde delle montagne, polmone di una regione che troppo spesso stenta a respirare. Per molti la Calabria è questo: un misto di bellezza e malaffare, un luogo dove lo Stato, per farsi sentire e vedere deve alzare la voce e dove per fare giustizia c’è chi vorrebbe arrestare tutti. Eppure, c’è una Calabria che nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire: è la Calabria che ha saputo ascoltare e dialogare con lo Stato, la Calabria che ha stretto un Patto di fiducia reciproca con le ... Leggi su meteoweb.eu

calabrianewsit : Calabria in lockdown: Per Eurispes è stata una regione virtuosa - - SalvioSelcia : RT @angelo_forgione: Certo che #Torino juventina non è #Napoli, e neanche Liverpool, Reggio Calabria, Benevento, Crotone, Reggio Emilia e t… - DribblingWorld : RT @angelo_forgione: Certo che #Torino juventina non è #Napoli, e neanche Liverpool, Reggio Calabria, Benevento, Crotone, Reggio Emilia e t… - azzurrantonella : RT @angelo_forgione: Certo che #Torino juventina non è #Napoli, e neanche Liverpool, Reggio Calabria, Benevento, Crotone, Reggio Emilia e t… - angelo_forgione : Certo che #Torino juventina non è #Napoli, e neanche Liverpool, Reggio Calabria, Benevento, Crotone, Reggio Emilia… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria lockdown Calabria in lockdown: Per Eurispes è stata una regione virtuosa Calabria News Unical, protesta davanti al rettorato: “prima gli studenti, poi i bilanci”

Dalla contestazione gli studenti hanno ottenuto un incontro con il Rettore Leone, da decidersi ancora, in cui discutere nei prossimi giorni le loro rivendicazioni. Durante il sit in, inoltre, è interv ...

Saldi estivi 2020, tra pochi giorni l’inizio ufficiale: in alcune regioni sono partiti in anticipo, i primi dati e le previsioni meteo

Tempo stabile in mattinata su tutti i settori del nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio temporali sparsi lungo l’arco alpino, con residue precipitazioni sulle Alpi e stabilità ...

Dalla contestazione gli studenti hanno ottenuto un incontro con il Rettore Leone, da decidersi ancora, in cui discutere nei prossimi giorni le loro rivendicazioni. Durante il sit in, inoltre, è interv ...Tempo stabile in mattinata su tutti i settori del nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio temporali sparsi lungo l’arco alpino, con residue precipitazioni sulle Alpi e stabilità ...