Ardea, semaforo non funzionante da oltre due mesi: i cittadini chiedono interventi urgenti (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono oltre due mesi che il semaforo all’incrocio di Largo Genova, Via Pratica di Mare e Viale Forlì non è funzionante. «Visto l’alta pericolosità e i tanti incidenti gravi avvenuti nel corso degli anni – dichiara Michele Di Stefano – l’Associazione Rivalutiamo Marina di Ardea, a nome dei cittadini, chiede al Comune, il ripristino e lo sfalcio dell’erba alta che toglie la visibilità a chi deve attraversare l’incrocio». su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

