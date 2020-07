Ambulanti, Anva soddisfatta: “Nocera Inferiore, esempio da seguire” (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Perfetta sintonia tra Comune di Nocera Inferiore e venditori Ambulanti. Il presidente Provinciale dell’Anva Confesercenti di Salerno Aniello Ciro Pietrofesa, spiega: “L’Anva di Salerno è totalmente soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto da parte dell’Amministrazione di Nocera Inferiore guidata dal Sindaco Manlio Torquato, ed in particolare ringrazia per il lavoro svolto l’Assessore allo Sviluppo Economico Antonio Franza ed il Presidente della Commissione Attività Produttive Antonio Alfano. Il costante dialogo avuto dall’Assessore con la nostra Associazione ha portato tanti risultati positivi per il Commercio Ambulante nella città dell’agro, in ... Leggi su anteprima24

Si terrà martedì 28 luglio, nel centro della Città di Empoli, la fiera mercato ‘Empolissima By Night 2020’. Sarà una ‘Empolissima sotto le stelle’ organizzata seguendo le misure anti contagio per COVI ...

Il vicesindaco: «Stiamo lavorando per il 6 agosto. Trenta postazioni in piazza Virgiliana». Gli ambulanti: «O tutti al proprio posto oppure è meglio rimanere al Te» MANTOVA. Il prossimo potrebbe esser ...

