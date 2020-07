21enne muore dissanguato: giallo sul decesso (Di lunedì 27 luglio 2020) Pescara - E' morto in ospedale dopo essere stato ritrovato, in una camera di hotel a Pescara, disteso sul pavimento con diverse ferite da taglio. La vittima, Alessandro Di Nino, 21 anni, era nato a Ortona ma viveva nella città abruzzese. A dare l'allarme un amico che era con lui. Le ferite sono state causate dai vetri di una finestra rotta. Sarà ora l'autospia a chiarire le cause di questo misterioso decesso. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

MediasetTgcom24 : Roma, giù da terrazza Pincio dopo lite con fidanzata: muore 21enne - CretellaRoberta : Giù dalla terrazza del Pincio dopo una lite con fidanzata, muore: Vittima un 21enne. Tragedia nella notte a Roma… - abruzzoweb : TRAGEDIA A ROMA: PRECIPITA DA TERRAZZA DEL PINCIO DOPO LITE CON FIDANZATA, MUORE 21ENNE - angiuoniluigi : RT @leggoit: Giù dal Pincio per le pene d'amore: 21enne muore dopo un volo di 15 metri. La nuova fidanzata: «Pensava sempre alla sua ex» ht… - leggoit : Giù dal Pincio per le pene d'amore: 21enne muore dopo un volo di 15 metri. La nuova fidanzata: «Pensava sempre alla… -