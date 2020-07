Stefano Masullo: ok accordo Sicurcond-Re/Max Class. La firma (Di domenica 26 luglio 2020) Sicurcond srl, nell’implementazione di un preciso progetto di sviluppo strategico aziendale (seguito e delineato da Stefano Masullo in qualità di senior advisor) avviato in parallelo all’emanazione del Decreto Rilancio ed all’introduzione dell’ Ecobonus 110% finalizzato all’efficientamento energetico degli edifici con una ricaduta in termini di giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi di euro, ha siglato un accordo con Remax Class attraverso il quale sarà attivata una speciale convenzione che svilupperà trattamenti riservati ed esclusivi alla reciproca clientela creando, al contempo, importanti e proficue sinergie e concreti benefici sia a livello operativo che economico e finanziario. Re/Max ... Leggi su ladenuncia

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Masullo Angelo Maria Perrino | al fondatore di Affaritaliani it il Premio Isfoa alla Carriera Zazoom Blog Con lunedì si chiude la stagione estiva di "Stasera non viene nessuno" al Toselli di Cuneo

CUNEO CRONACA - Cacao Mental, Annarita Masullo, Marta Tortia e Carlo Joly nell'ultima puntata estiva di "Stasera Non Viene Nessuno", lo spettacolo dal vivo in live streaming su YouTube ideato e prodot ...

Lunedì 27 luglio, Finale della stagione estiva di “Stasera Non Viene Nessuno”, il salotto televisivo di Cuneo

In attesa della ripresa in autunno, il prossimo lunedì, 27 luglio, alle ore 21.15, si conclude la stagione estiva di Stasera Non Viene Nessuno con la Cumbia dei Cacao Mental, un progetto che fonde cum ...

CUNEO CRONACA - Cacao Mental, Annarita Masullo, Marta Tortia e Carlo Joly nell'ultima puntata estiva di "Stasera Non Viene Nessuno", lo spettacolo dal vivo in live streaming su YouTube ideato e prodot ...In attesa della ripresa in autunno, il prossimo lunedì, 27 luglio, alle ore 21.15, si conclude la stagione estiva di Stasera Non Viene Nessuno con la Cumbia dei Cacao Mental, un progetto che fonde cum ...