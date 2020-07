Si butta dal terrazzo del Pincio dopo aver litigato con la fidanzata: muore a 21 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Una vera tragedia quella che arriva oggi 26 luglio 2020 da Roma. La notizia è stata diffusa nella tarda mattinata della domenica. Un ragazzo di 21 anni, dopo un litigio con la sua fidanzata, si sarebbe gettato dal balcone del Pincio, a Roma. Non ci sarebbe stato nulla da fare per i soccorsi: il giovane sarebbe morto a causa delle ferite riportate dopo la caduta. Secondo la prima ricostruzione, il 21enne, si sarebbe lanciato dal terrazzo panoramico del Pincio di Villa Borghese, dopo aver litigato con la sua fidanzata. Il giovane di origini sudamericane ma residente a Roma, si è lanciato dal parapetto schiantandosi sul marciapiede di via Gabriele D’Annunzio, ... Leggi su ultimenotizieflash

