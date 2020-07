Positivo al Covid-19 prende il Cotral diretto a Sabaudia: identificato e bloccato 46enne (Di domenica 26 luglio 2020) Grazie alle registrazioni video del Cotral è stato individuato il cittadino del Bangladesh di 46 anni Positivo al Covid-19 che non ha rispettato l’isolamento domiciliare. Dai video degli autobus Cotral si è riusciti a rintracciare il 46enne che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti già individuati. Pertanto non ha viaggiato sul primo pullman Cotral completamente pieno di giovani verso Sabaudia. Molto utile la collaborazione degli amministratori del Cotral, della Sindaca di Priverno e delle forze dell’ordine che hanno consentito hai nostri operatori il tempestivo contact tracing. “Ho contattato la sindaca di Priverno per informarla della situazione, che resta costantemente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

