Mourinho vuole Llorente al Tottenham (Di domenica 26 luglio 2020) Fernando Llorente mentre con Ancelotti aveva collezionato diverse presenze e 4 gol, dopo l’arrivo di Gattuso al Napoli è rimasto ai margini del progetto in attesa di una cessione che appare sicura a fine stagione. Diversi i club interessati al suo cartellino. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’ Josè Mourinho avrebbe chiesto alla dirigenza del Tottenham di riprendere il centravanti basco. Llorente sarebbe l’attaccante di esperienza in alternativa a Harry Kane per rinforzare il reparto. Fernando dunque, dopo l’esperienza non proprio positiva al Napoli potrebbe presto tornare al Tottenham L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

