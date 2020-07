Minniti: “C’è un’evidente correlazione tra immigrazione e Covid” (Di domenica 26 luglio 2020) Minniti: “Evidente correlazione tra immigrazione e Covid” “C’è una evidente correlazione tra immigrazione e Covid. Nel momento in cui tutte le popolazioni del mondo stanno discutendo di lockdown, di mascherine, di distanziamento sociale e insomma di come governare i contatti fisici tra le persone, è semplicemente irragionevole ritenere che tutto questo non abbia alcun rapporto con i flussi migratori”. Lo ha detto l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti in un’intervista al Foglio. Secondo l’esponente del Partito Democratico, che nel 2017 ha sottoscritto il memorandum tra Italia e Libia per il controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo anche attraverso il finanziamento della cosiddetta guardia costiera ... Leggi su tpi

