MillionDay estrazione 26 luglio 2020: i numeri vincenti di oggi (Di domenica 26 luglio 2020) MillionDay domenica 26 luglio 2020. Anche oggi ecco puntuale l’appuntamento con l’estrazione giornaliera del concorso Million Day. oggi, 26 luglio 2020, in diretta su Il Corriere della Città, la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare i numeri estratti dell’estrazione del Million Day di domenica 26 luglio 2020 è sufficiente collegarsi alle ore 19 di oggi su questa pagina per conoscere i cinque numeri vincenti in tempo reale. Il regolamento del gioco permette di effettuare giocate per più giorni consecutivi, selezionando la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo Million Day e andiamo ad analizzare quali sono le principali statistiche legate al gioco targato Lottomatica. Partiamo dai numeri frequenti, ovvero quelli che s ...

Giovedì 23 Luglio ci sono state 4 vincite milionarie: ben 3 nella stessa città, ovvero Mondragone (CE), e l’altra ad Ancona! Sono così 115 i vincitori milionari dal lancio. Giocare al Million Day è mo ...

