Lo Stato non li aiuta ma li multa, mille euro a commerciante: “non pago!” (Di domenica 26 luglio 2020) Il pugno di ferro del governatore della Campania, De Luca, fa sentire i suoi effetti: Salerno presa di mira con multe anche paradossali. Il pugno duro del governatore De Luca sulla Campania. Preoccupato per i casi di contagio in aumento, il presidente della Campania aveva annunciato un inasprimento dei controlli. E così è Stato. A farne le spese, soprattutto Salerno, dove il sindaco Vincenzo Napoli, è sulla stessa linea del suo governatore. La mano dei due amministratori colpisce alla rinfusa, e a volte in modo paradossale e contro chi invece di pagare multe, avrebbe bisogno di un aiuto dallo Stato. “Non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere d’acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice – che peraltro indossava la mascherina – e di un cliente. Non ... Leggi su chenews

borghi_claudio : Ma dopo la smentita del ministero il sole 24 ore ha abbozzato o ha tenuto il punto? Un titolo come quello di ieri n… - virginiaraggi : Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti… - 6000sardine : Indagato. Per frode in pubbliche forniture. Questa è l’accusa per cui ora #AttilioFontana, governatore della… - scarpettavenere : RT @borghi_claudio: Ma dopo la smentita del ministero il sole 24 ore ha abbozzato o ha tenuto il punto? Un titolo come quello di ieri non p… - gnamnaa : raga non ci credo gnamna era già stato preso -