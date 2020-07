Litiga con la fidanzata e si getta dalla terrazza del Pincio a Roma, muore 21enne (Di domenica 26 luglio 2020) Tragedia al Pincio, la terrazza panoramica di Villa Borghese nel centro di Roma. Un 21enne di origini sudamericane, dopo aver Litigato con la fidanzata per motivi sentimentali, si è lanciato dal parapetto schiantandosi sul marciapiede di via Gabriele D’Annunzio, dopo un volo di 15 metri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina e i colleghi del comando Roma Piazza Venezia che indagano sul caso. Sul luogo del ritrovamento anche i militari della Settima sezione del Nucleo Investigativo per i rilievi.Il giovane è morto all’ospedale San Giovanni per i traumi riportati. Secondo quanto si apprende, a chiamare le forze dell’ordine sarebbe stata la fidanzata del ... Leggi su huffingtonpost

