Juventus Campione d'Italia, Bonucci in lacrime: "Questo lo Scudetto più bello e difficile"

"Questo è lo Scudetto più bello perché è stato il più difficile. Abbiamo iniziato un percorso nuovo con una filosofia nuova e con scetticismo dall'esterno. Abbiamo dato tutto noi stessi al di là dei passaggi a vuoto in alcune circostanze". Così Leonardo Bonucci ha commentato la vittoria del nono Scudetto consecutivo della Juventus a due giornate dalla fine. L'aritmetica del trionfo è arrivata dopo la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria all'Allianz Stadium: "Dopo tre mesi di lockdown, è stato difficile ricominciare – ha spiegato il difensore ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo tirato fuori tutto quel che avevamo per dare soddisfazioni ai tifosi, alla società, a chi in questi tre mesi ha ...

