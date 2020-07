Inchiesta sui camici in Lombardia, la versione di Fontana: «Storia pazzesca: volevo solo fare una donazione» (Di domenica 26 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (26 luglio)Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha parlato in merito alla sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Milano, che sta lavorando sul caso della fornitura dei camici in Lombardia. La questione è intricata e ha attirato l’attenzione dei magistrati – complice anche un’Inchiesta di Report sugli appalti indetti dalla Regione. «Ma qual è il reato? – si sfoga a La Stampa – Questa Storia è pazzesca». In breve: il cognato – indagato – di Fontana, Andrea Dini, titolare della società Dama (di cui fa parte anche la moglie del presidente di giunta, Roberta Dini, al 10%), ha firmato un contratto con la ... Leggi su open.online

