Incendio cattedrale di Nantes: c’è una svolta nelle indagini (Di domenica 26 luglio 2020) C’è una svolta nel caso dell’Incendio doloso alla cattedrale di Nantes, la polizia ha messo in stato di arresto il volontario che per primo era sospettato dell’Incendio che ha coinvolto la cattedrale sabato 18 luglio. A dare l’annuncio il procuratore della Repubblica di Nantes, Pierre Sennès. Arrestato il volontario della Diocesi Secondo quanto riferito dal quotidiano francese Presse Ocèan ci sono innumerevoli prove che inchiodano il volontario della Diocesi, un 39enne originario del Rwanda, come autore dell’Incendio che ha provocato danni gravissimi alla cattedrale dei Santi Pietro e Paolo. Il volontario ora si trova in detenzione provvisoria, ma durante ... Leggi su thesocialpost

