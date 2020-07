Il professor Cascetta: "Trasporti colabrodo, 100 miliardi buttati" (Di domenica 26 luglio 2020) L'allarme del professor Cascetta per la mancata pianificazione delle infrastrutture. "Dove arriva la Tav il Il Pil è cresciuto del 3,5%" Leggi su quotidiano

Aggiunge Zaia: «L’attività di progettazione della mobilità di un territorio vasto e complesso come il Veneto non può mai considerarsi conclusa, per effetto dei continui mutamenti socio-relazionali e l ...