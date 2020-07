Covid e QI, aumentano i casi e gli idioti (Di domenica 26 luglio 2020) – In tutto il mondo aumentano i dati sull’aumento di casi di Covid19. Anche in Italia succede la stessa cosa, e le autorità sanitarie, anche quelle poco autorevoli, li segnalano ogni giorno. aumentano i casi, diminuiscono i malati, rari i decessi. La spiegazione ovvia dell’aumento dei casi è la seguente. C’è stato aumento dei casi Covid perché c’è stato un aumento dei tamponi fatti. Se più persone facessero i test del QI, il test del quoziente di intelligenza, risulterebbe ufficialmente anche un aumento di idioti. (Ard) Leggi su romadailynews

Filippine: oltre 2.100 casi di Covid-19 in 24 ore, bilancio totale supera gli 80mila casi

Manila, 26 lug 13:13 - (Agenzia Nova) - Nelle Filippine sono stati confermati 2.110 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il paese a superare la soglia degli 80mila contagi da ...

