Bologna-Lecce | Liverani | “E’ veramente un dispiacere Vorrei rivedere l’episodio prima del 3-2”

Sconfitta amara per il Lecce, la B si avvicina. Dopo la rimonta, arriva la beffa per i salentini che perdono 3-2 contro il Bologna. Fabio Liverani, tecnico dei giallorossi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine del match: "Vorrei rivedere l'episodio del rigore prima del 3-2… È veramente un dispiacere, siamo all'undicesima partita in 33 giorni, e non abbiamo la rosa per farlo. Ringrazio chi gioca con infiltrazioni e dolori, ma davanti non posso cambiare nulla. Loro mettono Santander, Orsolini e Sansone: questa differenza tecnica è troppo netta, abissale. Ci giochiamo molto e ho visto rigori dati per molto meno e andava rivisto, come minimo. La stagione è un po' ...

