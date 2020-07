Addio a Olivia de Havilland, scompare a 104 anni la Melania di “Via Col Vento” (Di domenica 26 luglio 2020) Olivia de Havilland scompare per cause naturali a 104 anni – li aveva compiuti il primo luglio scorso –, a Parigi, dove si era trasferita da moltissimi anni. Era l’ultima grande diva cinema classico hollywoodiano, celebre per il ruolo della Melania di Via Col Vento (1939) – film recentemente al centro di numerose polemiche per i suoi contenuti razzisti –, ma capace di vincere due volte il premio Oscar come migliore attrice protagonista, nel 1947 e nel 1950. Impossibile ridurre la carriera di Olivia de Havilland al ruolo che la rese un’icona. L’attrice non corrispondeva al carattere remissivo del personaggio di Melania. In realtà quando ottenne quella parte, nel film voluto a sua ... Leggi su optimagazine

