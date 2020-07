Rogo in una casa di riposo, un anziano muore a La Spezia (Di sabato 25 luglio 2020) Un anziano è morto in un incendio la scorsa notte in un ìncendio in una casa di riposo a La Spezia. Intorno alle 22 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Palmaria per un Rogo divampato nella casa di riposo San Vincenzo, nel quartiere del Canaletto. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sono sviluppate in una camera al terzo piano della struttura. Nelle stanze di quel piano si trovavano quattro anziani; uno di loro è stato trovato senza vita, mentre gli altri tre sono rimasti intossicati dal fumo. Soccorsi, sono stati portati all'ospedale Sant'Andrea. Leggi su agi

Si preannuncia una giornata molto calda, con elevato rischio di incendi ... dove è raccomandata massima attenzione alle istituzioni locali rispetto alla possibilità di incendi e roghi sul territorio.

Arena. Rogo in un fienile minaccia stalla ed animali

Un incendio improvviso che ha interessato un capannone adibito a deposito di rotoballe di fieno ha tenuto impegnata per ore, nella tarda serata di ieri, una squadra dei vigili del fuoco di Serra San B ...

