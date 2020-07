Rick e Morty: le info sulla stagione 5 (Di sabato 25 luglio 2020) I creatori di Rick e Morty hanno dato ai fan alcune anticipazioni su quello che accadrà nella stagione 5 dell’amatissimo show. LEGGI ANCHE: Perry Mason: rinnovata per seconda stagione Il famoso cartone animato Rick e Morty ha trasmesso la sua quarta stagione all’inizio di quest’anno. I fan non vedono l’ora di seguire le prossime disavventure galattiche più esilaranti e contorte che esistano. Purtroppo ci vorrà ancora un po’ prima che la coppia ritorni sui nostri schermi. Tuttavia, possiamo ingannare l’attesa con un nuovissimo filmato della stagione 5 di Rick e Morty al fondo dell’articolo. Cosa succede nel filmato? Il filmato è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Un'altra stagione è passata eppure di Rick and Morty sembra non essercene mai abbastanza, diciamoci la verità. La serie creata da Dan Harmon e Justin Roiland per Adult Swim è un'autentica ...Gli sceneggiatori della serie animata per adulti Rick and Morty stanno già scrivendo la sesta stagione. Al momento sta andando in onda la quarta La quinta stagione di Rick and Morty non è ancora andat ...