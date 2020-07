Polonia via dalla Convenzione contro la violenza sulle donne (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - VARSAVIA, 25 LUG - Lunedì prossimo il governo di Varsavia comincerà il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei ... Leggi su corrieredellosport

Lo ha annunciato oggi il ministro guardasigilli Zbigniew Ziobro. In conferenza stampa Ziobro ha spiegato che secondo lui la Convenzione, varata nel 2011 e firmata dalla Polonia un anno dopo, contiene ...

Polonia: via dalla convenzione contro la violenza sulle donne

25 luglio 2020 Lunedì prossimo il governo di Varsavia comincerà il processo di disdetta della convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle don ...

