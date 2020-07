Peter Green è morto: fu il cofondatore dei Fleetwood Mac (Di sabato 25 luglio 2020) Peter Green è morto: fu uno dei cofondatori dei Fleetwood Mac. Aveva 73 anni. E’ stato inserito Rock & Roll Hall of Fame Peter Green è morto. L’ex chitarrista si è spento nel sonno all’età di 73 anni. E’ stata la famiglia del musicista a renderlo pubblico con una nota trasmessa alla Bbc. Lutto quindi nel mondo della musica per un grande chitarrista tanto da essere inserito nel 1998 nella Rock & Roll Hall of Fame. Il londinese era uno dei fondatori del gruppo Fleetwood Mac (1967) insieme al batterista Mick Fleetwood ma aveva lasciato il gruppo dopo appena tre anni, nel 1970. Era finito pure in ospedale, ricoverato per qualche anno a metà degli anni ’70 dopo che gli ... Leggi su bloglive

