Osimhen-Napoli, tra mercoledì e giovedì l’annuncio, nell’affare rientra Karnezis (Di sabato 25 luglio 2020) E’ fatta per Osimhen al Napoli. Secondo quanto scrive il Mattino, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì. Si è nella fase dello scambio delle firme. Scrive il quotidiano: “L’ultimo sforzo di De Laurentiis è arrivato: ha alzato la commissione per Willian D’Avila e a questo punto sembra davvero che la fumata bianca per Osimhen stia per arrivare. Fissiamo una data: tra mercoledì e giovedì possibile che arrivi l’annuncio. Al di là di qualche scortesia di troppo da parte dell’entourage del nigeriano, c’è sempre stato Gattuso dietro questa operazione. Ringhio è convinto che Victor sia l’attaccante che farà fare il salto di qualità al Napoli: ha insistito per il suo ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #Koulibaly ha già parlato con #Osimhen - claudioruss : Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor #Osimhen, a @CalcioNapoli24: “Il countdown è iniziato, l’ufficialità p… - marcoconterio : ?? L'entourage di #Osimhen a @TuttoMercatoWeb 'Il passaggio di Victor dal #LOSC al #Napoli sarà ufficiale a breve' - napolista : Osimhen-Napoli, tra mercoledì e giovedì l’annuncio, nell’affare rientra Karnezis Ieri il Lille ha iniziato ad invia… - ilnapolionline : E' questione di giorni, ma Osimhen è un calciatore del Napoli - -