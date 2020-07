Osimhen-Napoli, conferme dall'entourage: "E' fatta, i club hanno completato l'affare!" (Di sabato 25 luglio 2020) conferme sull'arrivo di Victor Osimhen al Napoli arrivano anche dall'entourage del giocatore, nonostante l'annuncio ufficiale pare non arrivi oggi come lasciato trapelare dalla stessa società azzurra attraverso i microfoni della ra ... Leggi su tuttonapoli

Conferme sull'arrivo di Victor Osimhen al Napoli arrivano anche dall'entourage del giocatore, nonostante l'annuncio ufficiale pare non arrivi oggi come lasciato trapelare dalla stessa società azzurra ...Umberto Chiariello, giornalista, attraverso i suoi canali social, ha dato per "fatto" l'affare Osimhen: sarà un calciatore del Napoli. "Osimhen è del Napoli: affare fatto. Osi..amen: le preghiere sono ...