Manolas, forte trauma contusivo al costato (Di domenica 26 luglio 2020) Kostas Manolas è stato sostituito al 60′ minuto del match contro i neroverdi, e le condizioni del greco sono state chiarite proprio dalla Ssc Napoli, con un piccolo aggiornamento pubblicato attraverso Twitter: “Manolas è stato sostituito per un forte trauma contusivo al costato”. #Manolas è stato sostituito per un forte trauma contusivo al costato#NapoliSassuolo 2-0 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/AYkM6fhpQs — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 25, 2020 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

UFFICIALE - Infortunio Manolas, la Ssc Napoli chiarisce le condizioni del greco

Kostas Manolas è stato sostituito al 60' minuto del match contro i neroverdi, e le condizioni del greco sono state chiarite proprio dalla Ssc Napoli, con un piccolo aggiornamento pubblicato attraverso ...

