L'Inter cala il tris in casa del Genoa: decisiva la doppietta di Lukaku e il gol di Sanchez (Di sabato 25 luglio 2020) Una vittoria, quella dell'Inter, che vale il sorpasso per il secondo posto e che, probabilmente, aumenta i rimpianti per una volata scudetto da cui l'Inter è uscita di scena troppo presto. A Genova fa festa la squadra di Antonio Conte, che ritrova la LuLa (anche se Lautaro stecca ancora) e fa le prove generali in vista della sfida con il Getafe in Europa League. I nerazzurri, trascinati da Lukaku, autore di una doppietta, piegano il Genoa con un tris, in una partita che non è mai stata in discussione. Il Grifone è sceso in campo troppo rinunciatario e non è riuscito a cambiare marcia nella ripresa, una volta che si è ritrovato a inseguire. Adesso Nicola è costretto a fare il 'tifo' per il Bologna, impegnato domenica contro il Lecce, per evitare ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Inter cala Serie A, 36a: l'Inter cala il tris contro il Genoa, è al secondo posto Stadionews.it Genoa-Inter 0-3, nerazzurri tornano al 2° posto a -4 dalla Juve

L’ Inter cala il tris in casa del Genoa e si riporta al secondo posto in classifica, a meno quattro punti dalla capolista Juventus. Tutto facile per l’Inter in casa del Genoa. I nerazzurri hanno vinto ...

Genoa-Inter 0-3: Lukaku e Sanchez riportano i nerazzurri al secondo posto

GENOVA - L'Inter riconquista il secondo posto, "il primo dei perdenti" come lo ha definito Antonio Conte, a spese dell'Atalanta che ieri ha pareggiato col Milan. Sono 76 infatti i punti dei milanesi a ...

