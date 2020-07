La Sicilia si accende per le polemiche. Tutto a causa di uno dei ‘giganti’ di Agrigento (Di sabato 25 luglio 2020) Sarà riassemblato e messo in piedi uno dei Telamoni del tempio di Zeus di Agrigento. Operazione ardita che sta alimentando polemiche molto accese. Ne parleremo più avanti. Adesso diamo un’idea del monumento: l’Olympieion, un tempio unico per dimensioni e forme. Fu il tempio simbolo della vittoria dei Greci di Sicilia contro i Cartaginesi, nella battaglia di Imera nel 480 a.C., dove l’esercito degli Akragantini e dei Siracusani sconfiggeva quello cartaginese. Una catastrofe per Cartagine: solo ad Agrigento furono condotti 25mila prigionieri ridotti in schiavitù. Con il loro lavoro, guidato dalla perizia architettonica e artistica dei maestri greci, furono innalzati i principali templi dorici della Valle dei templi, il più maestoso dei quali dedicato a Zeus. Un tempio ... Leggi su ilfattoquotidiano

