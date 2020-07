Jerez, gran pole di Bezzecchi in Moto2. Ok Suzuki in Moto3 (Di sabato 25 luglio 2020) pole di Tatsuki Suzuki nella qualifica della Moto3 del GP di Andalusia e di Marco Bezzecchi in Moto2. È una sessione che parla giapponese, quella della Moto3, perché oltre al 'nipporiccionese' con la ... Leggi su gazzetta

sukahachi19 : RT @gponedotcom: FP2 MotoGP Jerez: Nakagami salva la Honda, ma Vinales resta leader: Orfana di Marc Marquez, la HRC si gode il miglior temp… - SNAI_Official : Nonostante il brutto incidente della scorsa gara, Marquez è già pronto a tornare in sella alla sua Honda nel MotoGP… - Sicilianodoc7 : RT @DAZN_IT: Tutto pronto a Jerez per le qualifiche del Gran Premio di Andalusia ?? Live dalle 12.35 su #DAZN ?? - DAZN_IT : Tutto pronto a Jerez per le qualifiche del Gran Premio di Andalusia ?? Live dalle 12.35 su #DAZN ??… - motorboxcom : #MotoGP #AndaluciaGP Segui #live con Motorbox la terza sessione di prove libere da Jerez! #FP3 -