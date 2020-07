GP Andalusia, Moto2. Prima pole per Bezzecchi: 'È stata una qualifica tosta' (Di sabato 25 luglio 2020) Sventola il tricolore al termine delle Qualifiche della Moto2, con Marco Bezzecchi che conquista la sua Prima pole position nella classe di mezzo, con il crono di 1'41''728 . Un gran risultato per il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Sventola il tricolore al termine delle Qualifiche della Moto2, con Marco Bezzecchi che conquista la sua prima pole position nella classe di mezzo, con il crono di 1’41’’728. Un gran risultato per il p ...Chiamato a una stagione chiave per il suo futuro, con una Ducati del team ufficiale ancora libera per il 2021, Francesco Bagnaia prova a cancellare le difficoltà della scorsa annata e mettere le basi ...