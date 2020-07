Genoa-Inter, le formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) Match con posta in palio pesante per il Grifone che cerca punti per la salvezza ma a Marassi c'è l'Inter di Conte desiderosa del secondo posto e rimandare la festa scudetto della Juve. Nicola torna alla difesa a 3 e si affida in avanti a Favilli-Pinamonti. Conte sceglie Eriksen alle spalle di Lukaku e Lautaro. Il match di Serie A alle 19.30.Queste le formazioni ufficiali:Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All. NicolaInter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

