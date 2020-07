Coronavirus, i dati – Contagi ancora in calo: 141 nelle ultime 24 ore. Cinque i decessi (Di sabato 25 luglio 2020) Prosegue il trend in calo dei Contagi in Italia, che nelle ultime 24 ore sono stati 141 (ieri erano stati 252). Cinque i morti. Per il secondo giorno consecutivo la Lombardia non registra nuovi decessi. Lombardia – 79 nuovi casi, di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici. I tamponi effettuati, comunica la Regione Lombardia, sono stati 10.725 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1,2 milioni dall’inizio della pandemia. Da ieri non si sono registrati nuovi decessi e il totale dall’inizio della crisi è di 16.801 morti. Emilia Romagna – Salgono a 29.461, complessivamente, casi di positività al Covid-19, in Emilia-Romagna: 49 in più rispetto a ieri, di cui 32 ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sindaco Lampedusa: "25 migranti positivi a Covid? Fake news"

"Smentisco categoricamente la presenza di casi di Covid-19 a Lampedusa. I tamponi effettuati sui migranti sono tutti negativi. Basta con le fake news". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lampedusa, ...

