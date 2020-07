Canada, EHC Global cede il 100% delle quote a Prysmian Group (Di sabato 25 luglio 2020) Prysmian Group ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100% di EHC Global per un valore di 130 milioni CAD. La transazione è soggetta alle approvazioni regolatorie e ad altre consuete condizioni di chiusura. Fondata nel 1977, EHC Global è un produttore e fornitore di corrimano, rotelle, cinghie piatte, componenti strategici e soluzioni integrate per l’industria della mobilità verticale. EHC Global offre inoltre una gamma completa di servizi di manutenzione e installazione per scale mobili e tappeti mobili. Prysmian S.p.A. è un’azienda italiana con sede a Milano, specializzata nella produzione di cavi per applicazioni nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni e di fibre ottiche. La ... Leggi su ildenaro

Acquisita la società canadese EHC Global, attiva nella produzione di componenti e soluzioni integrate per la mobilità verticale. Completerà l’offerta di Draka Elevator. Il gruppo italiano Prysmian, sp ...

Le azioni Prysmian sono finite nuovamente sotto i riflettori nell’odierna seduta di Borsa. Il tutto sulla scia delle ultime novità comunicate dalla stessa quotata di Piazza Affari, che ha reso noto di ...

