Armato di taglierino, rapina la Posta di Graffignana (Di sabato 25 luglio 2020)

Graffignana (Lodi), 25 luglio 2020 - Bandito solitario rapina l’ufficio postale di Graffignana e viene inseguito da un cittadino in auto. Ora è caccia all’uomo. Dall’identikit potrebbe essere lo stess ...Nuovo blitz in una farmacia lodigiana, questa volta il ladro però non ottiene il bottino…ma viene messo in fuga. Nel pomeriggio di ieri è fallito l’assalto alla farmacia di Castiraga Vidardo. L’uomo p ...