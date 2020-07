Traffico Roma del 24-07-2020 ore 10:00 (Di venerdì 24 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno da Simona Cerchiara sta provocando incolonnamenti un incidente sulla via Laurentina incidente tra il raccordo anulare via di Acqua Acetosa Ostiense in direzione della Marco code sulla via Casilina tra Fontana Candida e Torre Gaia Qui si tratta di ripercussioni per la chiusura di via di Tor Bella Monaca a causa di lavori code sulla via Ardeatina all’altezza del raccordo alla Tuscolano disagi in via di Porta Furba transito a senso unico alternato difficile la circolazione tra Porta Pinciana e Piazza Fiume lunghe code su Corso d’Italia direzione Nomentana ripercussioni nelle strade circostanti risolto l’incidente sulla Cassia bis direzione Roma Traffico ora scorrevole nella zona di Settecamini chiusa la Tiburtina in direzione Tivoli deviato il Traffico possibili ripercussioni ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2020 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : ?? Linea Lenta Roma - Firenze Il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Compiobbi. Maggior tempo di pe… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 24-07-2020 ore 09:30: Luceverde Roma Buongiorno da Simona Cerchiara sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-07-2020 ore 08:00 RomaDailyNews 5G su strada a Roma: autobus connesso grazie a Fastweb e Ericsson

Il progetto #Roma 5G, avviato nel 2017 da Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson, compie un ulteriore passo in avanti e si arricchisce di una nuova sperimentazione nell’ambito della mobilità urbana e dell ...

DA SABATO, AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO, ECCO LE MODALITA’

Scatta da questo fine settimana la pedonalizzazione del centro storico di Sciacca. L’area pedonale urbana è stata istituita con delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti ...

Il progetto #Roma 5G, avviato nel 2017 da Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson, compie un ulteriore passo in avanti e si arricchisce di una nuova sperimentazione nell’ambito della mobilità urbana e dell ...Scatta da questo fine settimana la pedonalizzazione del centro storico di Sciacca. L’area pedonale urbana è stata istituita con delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti ...