Tenet | uscita in streaming su HBO Max? Non è questo il caso

Ecco la pietra tombale sulla possibilità di una distribuzione di Tenet in streaming; il film di Christopher Nolan uscirà nei cinema al momento opportuno. John Stankey, CEO di AT&T, partner di WarnerMedia, ha posto fine alle speculazioni sulla possibile uscita in streaming su HBO Max di Tenet specificando che non sarà questo il caso. Stankey ha ribadito che l'uscita nelle sale cinematografiche resta la priorità del regista Christopher Nolan. L'uscita di Tenet è slittata a data da destinarsi per via dell'intensificarsi dell'emergenza sanitaria negli USA, ma questa non è una buona motivazione per far uscire il film in ...

