Sparatoria all’Eurospin di Cormano: feriti bimba di 5 anni e guardia giurata (Di venerdì 24 luglio 2020) Valentina Dardari Sia la bambina che la guardia sono rimasti feriti di striscio e non sono in pericolo di vita. Il rapinatore è fuggito con il bottino, sparando Attimi di paura in un supermercato di Cormano, comune in provincia di Milano, dove una Sparatoria ha causato il ferimento di una bambina di 5 anni e di una guardia giurata. Entrambi sarebbero stati colpiti di striscio e non si troverebbero in pericolo di vita. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi, 24 luglio, verso le 17.00 al supermercato Eurospin sito in viale Zara, a Cormano. Il rapinatore sarebbe uno straniero. Il ladro è straniero Secondo una prima ricostruzione, durante la fuga un rapinatore avrebbe esploso un ... Leggi su ilgiornale

