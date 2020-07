Orrore a Napoli, uomo ammazzato con numerose coltellate (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È stato trovato in una pozza di sangue, Salvatore Attanasio 42enne napoletano ucciso la scorsa notte con numerose coltellate. Il suo corpo è stato ritrovato in via Gian Battista Manso, nei pressi della stazione di Porta Nolana. Soccorso da alcuni ragazzi e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale dei Pellegrini, nella Pignasecca, dove è deceduto poco dopo. Pluripregiudicato, Attanasio, secondo una prima ricostruzione della polizia, è stato aggredito intorno all’1.30 da persone entrate in azione a bordo di uno scooter. Indagini in corso per far luce su un omicidio così efferato. L'articolo Orrore a Napoli, uomo ammazzato con numerose ... Leggi su anteprima24

i giudici del Tribunale di Napoli - dopo circa due ore e mezza di camera di consiglio - hanno condannato in primo grado le due persone ritenute responsabili di quell'orrore, i fratelli Armando e ...

Noemi ferita in un agguato di camorra, due condanne

Aveva suscitato rabbia e dolore il video di quel tragico 3 maggio 2019, nel quale si vedeva un uomo armato scavalcare noncurante il corpicino di una bimba di appena 4 anni, gravemente ferita dai colpi ...

Aveva suscitato rabbia e dolore il video di quel tragico 3 maggio 2019, nel quale si vedeva un uomo armato scavalcare noncurante il corpicino di una bimba di appena 4 anni, gravemente ferita dai colpi ...