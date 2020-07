Mykonos (Grecia) – Tragico incidente stradale in vacanza per una 18enne italiana (Di venerdì 24 luglio 2020) La ragazza si trovava a Mykonos con alcuni amici per festeggiare la maturità, conseguita qualche settimana fa in un liceo di Perugia. Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale durante una vacanza in Grecia. La giovane si trovava a Mykonos insieme ad alcuni amici e compagni di scuola per festeggiare la maturità, conseguita qualche … Leggi su periodicodaily

