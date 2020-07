La pensione di reversibilità (Di venerdì 24 luglio 2020) Come funziona la pensione di reversibilitàA chi spetta la reversibilitàpensione di reversibilità: calcoloQuando si perde la pensione di reversibilitàCome funziona la pensione di reversibilitàTorna su Il diritto alla pensione di reversibilità è un autonomo diritto di natura previdenziale, che sorge in capo ai beneficiari automaticamente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato. Esso trova la sua giustificazione nella solidarietà familiare. A chi spetta la reversibilitàTorna suI soggetti ai quali spetta la pensione di reversibilità sono, innanzitutto:il coniuge superstite anche separato o divorziato se titolare di assegno divorzile,i figli ... Leggi su studiocataldi

