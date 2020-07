Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Per la 36esima giornata di Serie A si gioca domenica 26 luglio all’Allianz stadium di Torino il match tra Juventus e Sampdoria. Dopo aver fallito il primo match-point scudetto, i bianconeri, ai quali basta tre punti per conseguire il titolo, cercheranno di non sbagliare contro i blucerchiati già salvi. Qui Juventus Sarri ritrova Bonucci dopo la squalifica in coppia con De Light al centro della difesa, mentre a destra si rivedrà Cuadrado con Alex Sandro a sinistra. A centrocampo, torna Pjanic in cabina di regia, affiancato da Bentancur e Rabiot. In avanti, dovrebbe essere ancira confermato il tridente Bernardeschi-Dybala-Ronaldo Qui Sampdoria Ranieri non può disporre degli Colley e Viera, oltre che dell’infortunato Ekdal. Sarà 4-4-2 con Quagliarella e Gabbiadini in ... Leggi su sport.periodicodaily

