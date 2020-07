Jeep Renegade e Compass 4xe: Mopar lancia i primi accessori (Di venerdì 24 luglio 2020) Mopar ha lanciato una selezione di parti per la nuova Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe ancor prima che i due SUV ibridi plug-in arrivino ai rivenditori in Europa a settembre. Progettati per evidenziare la loro natura elettrificata, gli accenti di stile blu sono tra le caratteristiche che si possono trovare nel catalogo di Mopar. Questi includono i look blu per i coperchi degli specchietti laterali, i loghi, l’anello attorno alla griglia a sette slot e gli esclusivi tappetini. L’intero pacchetto sarà disponibile presso i concessionari europei di Jeep e online a Mopar a partire da questo autunno e le offerte alla fine cresceranno per includere oltre 100 accessori, “ciascuno progettato per migliorare il doppio ... Leggi su notizieora

