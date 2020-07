Investire nei materiali high-tech per il futuro del tessile (Di venerdì 24 luglio 2020) (foto: GraphicaArtis/Getty Images)Mettere a fattor comune i progetti di ricerca e innovazione, per essere un gruppo più efficiente e competitivo sul mercato. La multinazionale bergamasca Radici, 1 miliardo di fatturato nel 2019 e oltre 3mila dipendenti nel mondo, lancia Radici Innova, società consortile senza scopo di lucro che svilupperà progetti legati alla chimica, ai polimeri ad alte prestazioni e alle soluzioni tessili avanzate. Il consorzio riunisce le aziende che fanno parte del gruppo che controlla tutta la filiera e “punta a sviluppare progetti integrati di ricerca avanzata”, assicura il presidente Angelo Radici. L’idea di sviluppare ricerca trasversale è nata in epoca pre-Covid e la pandemia non ha stravolto i piani del management, nonostante il dirompente impatto sui conti e un calo di fatturato stimato intorno al 30% per fine ... Leggi su wired

tanus95 : RT @flaviafarina3: Stasera ho capito una cosa.. Non voglio più investire nei sentimenti - infoitsport : TMW - Il Parma vicino a imprenditori del Qatar: è Hisham Al Mana a investire nei ducali - flaviafarina3 : Stasera ho capito una cosa.. Non voglio più investire nei sentimenti - emme_giu : @repubblica Stupore. Chi è il prossimo cui dare due calci nei coglioni - per poi provare a chiedergli di investire in infrastrutture? - Salvadenaro : Scopri come investire nei #megatrend con gli #etftematici per costruire un #portafoglio efficiente… -

Ultime Notizie dalla rete : Investire nei E' tempo di investire nei corporate bond? Morningstar Ci sono alcune regole per gli investimenti in Bitcoin

Negli ultimi anni, Bitcoin è stato uno strumento di investimento preferito per molte persone in quanto tende a fornire un ottimo rendimento in breve tempo. La criptovaluta ha visto rapidi progressi si ...

Un patto con e per i giovani: un manifesto generazionale per l’Italia

Nicola Zingaretti anticipa a Fanpage.it la sua proposta di manifesto generazionale: “È il momento di creare un’alleanza tra generazioni e porre le basi affinché il debito che stiamo assumendo oggi sia ...

Negli ultimi anni, Bitcoin è stato uno strumento di investimento preferito per molte persone in quanto tende a fornire un ottimo rendimento in breve tempo. La criptovaluta ha visto rapidi progressi si ...Nicola Zingaretti anticipa a Fanpage.it la sua proposta di manifesto generazionale: “È il momento di creare un’alleanza tra generazioni e porre le basi affinché il debito che stiamo assumendo oggi sia ...