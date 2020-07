In Svezia più donne preti che uomini. È la prima volta (Di venerdì 24 luglio 2020) Più donne che uomini: in Svezia i ministri evangelici abilitati a officiare il servizio religioso nella chiesa evangelica e luterana, nel 50,2% dei casi, sono di sesso femminile. 1.533 su un totale di 3.063. E, nei seminari, da qualche anno ben il 70% degli iscritti sono donne. Sono trascorsi sessant’anni da quando le prime donne (tre, nel 1960) sono state ordinate sacerdotesse della Chiesa di Svezia. «Dal punto di vista storico, questa parità è avvenuta più rapidamente di quanto avessimo immaginato in precedenza», ha spiegato Cristina Grenholm, segretaria della Chiesa di Svezia: un rapporto del 1990 aveva stimato che le donne non sarebbero arrivate a costituire la metà del clero almeno fino al 2090. Leggi su vanityfair

Marko_Morandi : RT @Zippo88lrr: @idiilaria @2Biagetti @VaeVictis @Marko_Morandi @VitoGulli @Luca_Mussati @gzibordi A parte che il numero di casi con la mor… - Zippo88lrr : @idiilaria @2Biagetti @VaeVictis @Marko_Morandi @VitoGulli @Luca_Mussati @gzibordi A parte che il numero di casi co… - fabiosky65 : @Zippo88lrr @atimo13 A proposito, ma della Svezia non si sa più nulla? - gpellarin84 : RT @davcarretta: I conti esatti non sono possibili per varie ragioni. Per lo 'a spanne' ho usato la simulazione di @SMerler, che con i nume… - NahumVeg : Svezia, più donne pastore che uomini, è la prima volta per una chiesa - -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia più I 10 calciatori più pagati al mondo | 2013 Calcioblog.it