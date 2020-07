Fondi, rimane coinvolto in un incidente: aveva assunto droga prima di mettersi al volante (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella giornata di ieri, 23 luglio 2020, a Fondi (LT), i Carabinieri dell’arma del luogo hanno deferito all’a.g.in stato di libertà, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e lesioni personali gravi” un 23 enne di Terracina (lt). Il giovane, nella serata dell’11 luglio 2020, si era messo alla guida della propria autovettura sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – così come accertato presso una struttura sanitaria del luogo – rimanendo coinvolto in un sinistro stradale con feriti. Fondi, rimane coinvolto in un incidente: aveva assunto droga prima di mettersi al volante su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Fondi rimane Fondi, rimane coinvolto in un incidente: aveva assunto droga prima di mettersi al volante Il Corriere della Città Inchiesta sui fondi della Lega, parla Sostegni jr: «Mio padre non era in fuga, ora è cittadino brasiliano»

Il figlio del 62enne di Montecatini in carcere nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano parallela a quella genovese sui fondi della Lega MONTECATINI. «Mio padre non stava scappando, non era ...

DOMENICO MORO, ''LO STATO ITALIANO SALVA BENETTON IN EXTREMIS E PURE IL CAPITALE TRANSNAZIONALE, MA COSI' RIMANE MERCATO MONOPOLISTICO''

L’AQUILA - La decisione del Consiglio dei ministri di non procedere alla revoca della concessione ad autostrade per l’Italia (Aspi) non è soltanto un salvataggio in extremis dei Benetton, ma rappresen ...

