Far Cry 6 in 4K anche su PS5 e PS4 Pro, arriva la conferma di Ubisoft (Di venerdì 24 luglio 2020) Far Cry 6 è stato recentemente annunciato, suscitando un polverone riguardo una dicitura apparsa proprio all'interno del reveal trailer. Tale formulazione afferma che Far Cry 6 avrà "4K Ultra HD solo su Xbox One X e Xbox Series X", portando alcuni a credere che PS4 e PS5 non avranno il supporto 4K precedentemente visto in Far Cry 5 per PS4 Pro.La cosa importante da notare è che "4K Ultra HD" è effettivamente il termine di Xbox proprio in riferimento al 4K fornito dalla console; quindi non avrebbe senso dire lo stesso per le versioni PlayStation. Non aiuta, tuttavia, che non ci sia una conferma simile per le versioni PlayStation nel trailer, e molti siti hanno pubblicato la notizia secondo cui Far Cry 6 non otterrà affatto il 4K per PlayStation.Ora però è Ubisoft stessa a chiarire la situazione attraverso ... Leggi su eurogamer

