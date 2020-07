Escort, trans e ricatti in caserma: la vita dei carabinieri di Piacenza (Di venerdì 24 luglio 2020) Luca Sablone Il sesso in caserma era un'ossessione: si ripagava con la droga sequestrata ai pusher e rivenduta. Spunta il racconto: "Urlava come una dannata, era un bordello" La "squadra" di Giuseppe Montella è finita al centro delle indagini del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza: i magistrati ora parlano anche di "un'orgia" alla quale hanno partecipato "due Escort" e che si sarebbe svolta nell'ufficio del comandante Marco Orlando mentre l'appuntato era assente. E, come riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stato proprio lui a raccontare a un collega di Piacenza quanto accaduto. La serata sarebbe stata organizzata per festeggiare un compagno di lavoro, successivamente accompagnato nell'ufficio del comandante dove ad aspettarlo vi erano due prostitute: "Urlava come una dannata. Il cappello di ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Escort trans Trans uccisa in casa con 80 coltellate a Milano, fermato l’omicida: è accusato anche di strage Fanpage.it Trans uccisa in casa con 80 coltellate a Milano, fermato l’omicida: è accusato anche di strage

Carabinieri arrestati, l'orgia nella caserma di Piacenza: "Presenti due donne, probabili escort"

Trans trovata morta in casa a Milano: lavorava come escort, è stata uccisa a coltellate Una trans di 48 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Plana, a Milano. A trovare il ...

Trans trovata morta in casa a Milano: lavorava come escort, è stata uccisa a coltellate Una trans di 48 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Plana, a Milano. A trovare il ...